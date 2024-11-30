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Türkiye Tekvando'da Balkan Şampiyonu

Türkiye Tekvando\'da Balkan Şampiyonu

Türkiye, 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 30 altın ile toplam 76 madalya kazanarak şampiyon oldu.

30.11.2024 15:34
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Türkiye, 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 30'u altın olmak üzere toplam 76 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu.

Balkan Tekvando Birliği tarafından Romanya'nın Oradea şehrinde düzenlenen şampiyonada 8 ülkeden 475 sporcu mücadele etti. Şampiyonada 94 sporcu ile temsil edilen Türkiye, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 30 altın, 30 gümüş, 16 bronz, toplam 76 madalya kazandı.

Türkiye, büyüklerde 10 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 21; gençlerde 11 altın, 12 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 31, yıldızlarda ise 9 altın, 11 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 24 madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonada ülkeler sıralamasının yanında kadın ve erkek takım olarak da ilk sırayı aldı.

Madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular şu şekilde:

Büyükler

Altın: Canan Gündüz (46 kg), Hiranur Bayraktar (49 kg), Saliha Küçüksolak (54 kg), Hayrunnisa İzmir (57 kg), Ahsen Şengün (62 kg), Huriye Nur Ergin (67 kg), Esra Akbulak (+73 kg), Hasan Ayaz (54 kg), İbrahim Öter (68 kg) Ferhat Muhammet Saroğlu (87kg)

Gümüş: Figen Kaymaz (73 kg), Dilara Arslan (+73 kg), İmdat Günel (54 kg), Hakan Kaya (68 kg), İdris Altay Sülü (74 kg), Muhammet Furkan Demirci (80 kg), Ege şaşmaztin (+87 kg)

Bronz: Fadime Gül Çetin (+73 kg), Alihan Kuru (58 kg), Hikmet Faruk Tosun (80 kg), Haktan Uygun (+87 kg)

Gençler

Altın: Serya Naz Özdemir (44 kg), Mülkiye Ece Ulusoy (49 kg), Yelizavetta Demirci (52 kg), Irmak Erdoğan (55 kg), Fatma Belinay Türkkolu (59 kg), Evra Alıcı (68 kg), Efe Emre Göktaş (45 kg), Muhammet Efe Baykara (55 kg), Melih Kerem Semerci (59 kg), Mehmet Efe Ayşar (63 kg), Arda Alkuş (+78 kg)

Gümüş: Gül Nisa Akkayoğlu (46 kg), Leyla Özkan (46 kg), Melissa Yıldız (49 kg), Nehir Tekin (52 kg), Ceyda Gençer (55 kg), İremnur Gül Özgür (59 kg), Hatice Sıla Bal (+68 kg), Nuri Nisir (45 kg), Mert Efe Uslu (51 kg), Murat Can Ölmez (59 kg), Mehmet Avcı (68 kg), İsmail Pelit (73 kg)

Bronz: Zeyep Hasret Yılmaz (46 kg), Nisanur Karaman (68 kg), Emir Muhsin Dülger (48 kg), Emirhan Aldıran (55 kg), Enes Tuna Uslu (78 kg), Hamza Uzun (78 kg), Arda Yıldırım (+78 kg), Fırat Murat Taha Günüç (+78 kg)

Yıldızlar

Altın: Fatma Azra Kurt (33 kg), Nurcan Dokan (37 kg), Asya Nur Doğan (51 kg), Rüzgar Dişkaya (37 kg), Mehmet Taha Tekeli (41 kg), Alperen Karapınar (45 kg), Kaan Yalçınkaya (57 kg), Rasimefe Kahraman (65 kg), Kadir Egemen Ceran (+65 kg)

Gümüş: Hasret Nur Tanrıöver (33 kg), Sare Sevde Tülek (44 kg), İclal Durgun (47 kg), İklim Metin (55 kg), Hidayet İklim Saçaklıoğlu (59kg), Buğlem Doğan (+59 kg), Şener Doğan (37 kg), Sezgin Ege Kaya (49 kg), Bayram Yiğit Ayaz (53 kg), Ramazan Sevinç (61 kg), Mustafa Karadaş (+65 kg)

Bronz: Asude Zümra Özalkan (44 kg), Ceren Küçükoğlu (47 kg), Zeynep Naz Doğan (59 kg), Asya Aydın (59 kg) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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