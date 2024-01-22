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Türkiye Tekvando Şampiyonası Muğla'da düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye Tekvando Şampiyonası Muğla'da düzenlendi

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da gerçekleştirildi. Menteşe Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda erkekler ve kadınlar sekizer sıklette mücadele etti. Şampiyonaya katılan sporcular arasında Furkan Ubeyde Çamoğlu, Ömer Faruk Dayıoğlu, İbrahim Öter, Berkay Erer, Yiğithan Kılıç, İsa Berk Kasap, Ferhat Muhammet Saroğlu, Efe Haktan Uzun, Emine Göğebakan, Aleyna Demir, Zeynep Taşkın, Ahsen Şengün, Aleyna Şenyurt, İkra Kayır, Sude Yaren Uzunçavdar ve Esra Akbulak Türkiye şampiyonu oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Tekvando Şampiyonası Muğla\'da düzenlendi
22.01.2024 - 10:51,
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Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da düzenlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Menteşe Spor Salonu'ndaki organizasyon, erkekler ve kadınlarda sekizer sıklette yapıldı.

Erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu, 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 63 kiloda İbrahim Öter, 68 kiloda Berkay Erer, 74 kiloda Yiğithan Kılıç, 80 kiloda İsa Berk Kasap, 87 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu,+87 kiloda Efe Haktan Uzun şampiyon oldu.

Kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan, 49 kiloda Aleyna Demir, 53 kiloda Zeynep Taşkın, 57 kiloda Ahsen Şengün, 62 kiloda Aleyna Şenyurt, 67 kiloda İkra Kayır, 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, +73 kiloda ise Esra Akbulak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA
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