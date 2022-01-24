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Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları madalyalarını aldı - Son Dakika

Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları madalyalarını aldı

24.01.2022 11:35
Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları madalyalarını aldı

Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) tarafından 210 ülkede, Türkiye'de ise Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen 1'inci Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021, İstanbul'da gerçekleşti.

Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) tarafından 210 ülkede, Türkiye'de ise Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen 1'inci Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021, İstanbul'da gerçekleşti. Tüm dünyada ve Türkiye'de barış ve birlik sloganıyla organize edilen Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları, 8 kategoride yapıldı. Yoga akrobatik, yoga artistik, yoga asana, yoga atletik, yoga koreografi, yoga dans, yoga akışı, yoga ritmik. yaş grupları ise 4-17 yaş grubu kız-erkek, 18-49 yaş grubu kadın-erkek, 50+ yaş grubu kadın-erkek şeklinde ayrıldı. 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021'e tüm dünya genelinde 5 bin 300, Türkiye'den ise 150 katılım oldu. En çok katılımın olduğu ülkeler;  Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Arjantin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oldu.

1'inci Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları'nda Türk Yoga Olimpiyat şampiyonları; 24 altın, 18 gümüş ve 17 bronz madalya elde etti. Organizasyonun ardından madalya kazanan isimlere ödülleri, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından takdim edildi.

24 ALTIN MADALYAAltın madalya kazanan yoga olimpiyat oyuncuları; yoga akrobatik kategorisinde Tuğçe Kalkuz ve Mustafa Çilek'ten oluşan takım, yoga artistik kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, yoga asana kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, yoga asana kategorisi erkeklerde Emre Koçak, yoga asana kategorisi 50+ kadınlarda Serpil Gökhan, yoga asana kategorisi 50+ erkeklerde Mehmet Bora Kızılay, yoga asana kategorisi kızlarda Melek Nilsu Coşkun, yoga atletik kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, yoga koreografi kategorisinde Merve Tanrıverdi, Selva Arı, Musab Kendirci ve Cabrayil Mammadli'den oluşan takım, yoga dans kategorisinde Pelin Duman ve Sevgi Alıcı'dan oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi kadınlarda Sema Gümüş, yoga akışı kategorisi erkeklerde Zeynel Türk, yoga akışı kategorisi 50+ kadınlarda Birgül Yeniçeri, yoga akışı kategorisi 50+ erkeklerde Saim Haholu, yoga akışı kategorisi kızlarda İkra Buse Şeker, yoga ritmik kategorisinde ise Birgül Yıldırım, Şirvan Yücel, Neval Kütük ve Burçin Akhan'dan oluşan takım oldu.  18 GÜMÜŞ MADALYAGümüş madalya kazanan yoga olimpiyat oyuncuları; yoga akrobatik kategorisinde Nava Nur Tüzüner ve Sevgi Alıcı'dan oluşan takım, yoga artistik kategorisi kadınlarda Yaşam Demiralp, yoga asana kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, yoga asana kategorisi erkeklerde Murat Özkut, yoga asana kategorisi 50+ kadınlarda Nurten Erel, yoga asana kategorisi 50+ erkeklerde Oktay Akay, yoga asana kategorisi kızlarda Defne Ela Pişkin, yoga atletik kategorisi kadınlarda Sema Gümüş, yoga dans kategorisinde Sedef Görgünay ve Engin Pulat'tan oluşan takım, yoga akışı kategorisi kadınlarda Seda Arslanoğlu, yoga akışı kategorisi erkeklerde Anıl Erdoğan, yoga akışı kategorisi 50+ kadınlarda Serpil Gökhan, yoga akışı kategorisi 50+ erkeklerde Aytaç Akbaş, yoga akışı kategorisi kızlarda Hayat Balpazarı, yoga ritmik kategorisinde ise Vildan Gürbüz ve Orkun Tolun'dan oluşan takım oldu.  17 BRONZ MADALYABronz madalya kazanan yoga olimpiyat oyuncuları; yoga akrobatik kategorisinde Neval Kütük ve Şirvan Yücel'den oluşan takım, yoga artistik kategorisi kadınlarda Eylem Bal, yoga asana kategorisi kadınlarda Selva Arı, yoga asana kategorisi erkeklerde Şahsivar Şengüler, yoga asana kategorisi 50+ kadınlarda Aysel Çağlayan, yoga asana kategorisi kızlarda Zeynep Görgü, yoga atletik kategorisi kadınlarda Banu Helvacı, yoga dans kategorisinde Neval Kütük ve Birgül Yıldırım'dan oluşan takım, yoga akışı kategorisi kadınlarda Günsel Bilici, yoga akışı kategorisi erkeklerde Sinan Özyürek, yoga akışı kategorisi 50+ kadınlarda Güven Akbaş, yoga akışı kategorisi 50+ erkeklerde Mehmet Ali Karataş, yoga akışı kategorisi kızlarda Melek Nilsu Coşkun, yoga ritmik kategorisinde ise Beyhan Çerençe ve Perihan Gürkan'dan oluşan takım oldu.  2022 YILI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADIUluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi yetkilileri 2022 yılında dünyanın 210 ülkesinden yoga olimpiyat oyuncularının katılımı ile 2'nci Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği müjdesini verdi. Bu kapsamdaki çalışmaların büyük bir hızla ve heyecanla başladığını belirten yetkililer, küresel barış ve birlik için herkesi 2022 yılında gerçekleşecek olan 2'nci Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları'na katılmaya davet ettiler.

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Olimpiyat, İstanbul, Türkiye, Yoga, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları madalyalarını aldı - Son Dakika Spor


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