Üye Girişi
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi - Son Dakika

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi

14.02.2022 10:12
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi

Türkiye Karate Federasyonu, 24-27 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenmesi planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Karate Federasyonu, 24-27 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenmesi planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun faaliyet takvimindeki yoğunluk sebebiyle 24-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelenmiştir. Belirlenecek yeni yer ve tarih ilerleyen günlerde duyurulacaktır." denildi.

YORUMLAR
500

Ümit Genç, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:10 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımı yaptı, görüntüler sosyal medyada yayımlandı
10:06 Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan: Boşanmıyoruz
10:01 Falyalı'ya son mermiyi Mustafa Söylemez mi sıktı? Kıbrıs medyası iddia etti
10:01 Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz
09:59 Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement