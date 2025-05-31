Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey'de Başladı

Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey\'de Başladı
31.05.2025 16:04  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 1500 pehlivanın katılımıyla büyük bir coşkuyla başladı. Müsabakalara Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve federasyon başkanı İbrahim Türkiş de katıldı.

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 1500 pehlivanın katılımıyla başladı.

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun gerçekleştirdiği yağlı güreş müsabakaları, kortejin ardından, 80 dönüm arazi üzerine kurulan Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde büyük coşkuyla başladı. Programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, protokol üyelerinin yanı sıra 1500 pehlivan katıldı.

Mehmet Tahmazoğlu: "Şu anda bin 500 tane sporcumuz burada güreş yapıyor"

Düzenlenen müsabakaya toplamda 1500 sporcunun katıldığını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. ayağı Şahinbey'de yapılıyor. Türkiye Geleneksel Yağlı Güreş Federasyonu, lige çevirdi ve burada yapılan müsabakalar sonucu güreşçiler, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılma hakkına sahip oluyor. Biz de Şahinbey olarak 3 yıldır sponsorluk yapıyoruz, bu yıl da ev sahipliği. Gördüğünüz gibi Gaziantep geleneksel sporlar merkezimizde hem yağlı güreş hem geleneksel sporlarımızın hepsini burada icra ediyoruz. Türkiye Güreş Ligi'nin 3.'süne ev sahipliği yapıyoruz. Sporcularımız mutlu, ev sahibi olarak bizde mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunun bir ayağını Şahinbey'e vermekle bölgemizde de güreşin gelişmesine ciddi anlamda fayda sağlıyor. Şu anda 1500 sporcumuz burada güreş yapıyor. Geçtiğimiz yılda da Gaziantep'ten katılan yaklaşık 150 sporcumuz olmuştu. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. Gaziantep'imizde hem yağlı güreşin hem normal güreşin gelişmesi için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül ile görüştük, güreşin Gaziantep'te gelişimi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Başkanıma bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

İbrahim Türkiş: "Gaziantep'e yağlı güreşi tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yağlı güreşi Gaziantep'le tanıştırmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Türkiye çapında yaklaşık 130 ayrı yerde yağlı güreşlerimiz yapılıyor bunlarda 7 büyük turnuvayı Türkiye Yağlı Güreş liginde değerlendirdik. Bunun bir ayağı da Şahinbey Belediyemiz yapıyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. yılı. Şahinbey Belediyemizin de güreşlerinin 3. yılı. Hoş bir tevafuk var ve her sene olduğu gibi Güneydoğu'ya Gaziantep'e yağlı güreşi tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk ve en büyük modern geleneksel sporlar merkezinin içindeki yapıda bunu yapıyor olması ayrı bir güzellik. Burada heyecanlı müsabakayı yaşayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, İbrahim Türkiş, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güreş Ligi, gaziantep, Şahinbey, Belediye, Türkiye, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
09:12
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 16:37:45. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.