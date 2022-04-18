Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

18.04.2022 11:42
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etabı 6-8 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etabı 6-8 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Talas Belediyesi, Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü iş birliğince organize edilen şampiyona, Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda yapılacak.

Yarışmaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Sporcu Lisansı'na sahip, termik uçuş ve acil durum çalışmaları konusunda eğitim alan ve en az 100 uçuşu olan pilotlar katılabilecek.

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Yamaç Paraşütü, Türkiye, Kayseri, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika
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