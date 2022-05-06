Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi - Son Dakika
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi

06.05.2022 10:52
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışları hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışları hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şampiyonanın bugün Ali Dağı'nda gerçekleştirilecek yarışları, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Hava koşullarının uygun olması durumunda yarışlar yarın yapılacak.

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Yamaç Paraşütü, Türkiye, Kayseri, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi - Son Dakika


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