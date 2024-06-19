Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik - Son Dakika
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Spor

Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik

Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya\'yı heyecanlandıran istatistik

EURO 2024'e ikide iki yaparak başlayan Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce bunu başardığı dört turnuvanın üçünü şampiyon tamamladı.

19.06.2024 21:48
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Bu akşam oynadığı maçta Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen Almanya'yı heyecanlandıran bir istatistik ortaya çıktı.

İKİDE İKİ YAPARAK BAŞLADILAR

EURO 2024'e ikide iki yaparak başlayan Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce bunu başardığı dört turnuvanın üçünü şampiyon tamamladı.

İşte Almanya'nın şampiyon olduğu maçlar;

Almanya daha önce ikide iki yaptığı 1972, 1980, 1996 yıllarında turnuvada şampiyon olmuştu.

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik - Son Dakika

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