TÜSF'de Yeni Dönem: Ekonomik Katkı Hedefi

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) yeni başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ülke ekonomisine katkı sağlayacak çok branşlı uluslararası organizasyonları düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Türkmen, federasyon binasında, yeni dönemdeki hedeflere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara'da 4 Kasım'da yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Türkmen, "Federasyonun kurumsal kimliğini yeniden oluşturmak, iletişim ağlarını yeniden kurmak ve stratejik planımızı güncellemek gibi önceliklerimiz bulunuyor." dedi.

Dört yıllık yeni stratejik plan oluşturacaklarını belirten Türkmen, federasyonda "daha çok proje odaklı çalışan bir dönüşüm" yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Üniversitelerin bulunduğu kentlerde vatandaşları da kapsayan "fiziksel hareketlilik" oluşturmak istediklerini dile getiren Türkmen, üniversiteleri misyon üstlenmeye yönlendirecek çalışmalar yapmayı planladıklarını kaydetti.

Türkmen, bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın mayıs ayında tanıtımını yaptığı "Spor Dostu Kampüs" projesini önemsediklerini vurguladı.

Sportif aktiviteleri öncelikle üniversite öğrencileri ve personeli olmak üzere toplumun geniş kesimine ulaştırmayı arzu ettiklerini belirten Türkmen, YÖK'ün "uluslararasılaşma" misyonu kapsamında üniversiteleri uluslararası ölçekte de görünür kılmak adına TÜSF olarak eşgüdüm içinde çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Uluslararası organizasyonlarda "ülkeye katkı" şartı

Mutlu Türkmen, "Uluslararası önemli organizasyonlar düzenlemeyi amaçlıyor musunuz?" sorusu üzerine, Dünya Üniversite Oyunları'nın (Universiade) yeniden Türkiye'de yapılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Erzurum'un 2011 Dünya Üniversite Kış Oyunları'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Türkmen, şöyle devam etti:

"Erzurum'da yapılan tesisler tartışma konusu olmuştu. 2011'den sonra çok branşlı organizasyona ev sahipliği yapmadı. Dünya Üniversite Oyunları'nı yeniden Erzurum'a neden getirmeyelim? Rahatlıkla yapabilecek kapasitedeyiz. Bu tür çok sporlu organizasyonlar ülkemize ekonomik olarak büyük yükler getirdi. Bu nedenle bu organizasyonlara karşı olumsuz bir algı oluştu. Bundan sonraki organizasyonlarda doğru planlamalar yapılırsa, profesyonel bir mantıkla düzenlenirse, altyapımız hazır olduğu için ekonomik yük değil, ekonomik katkı sağlayabilir. Gelişen ülkelerin de artık çok sporlu organizasyonlara bakışı, külfetten ziyade 'ne katkısı olacak'a dönüşmüş durumda. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere spor teşkilatımızın da bakış açısı artık yük olacak organizasyonların değil, ekonomiye, ülkemize katkı sağlayacak uluslararası organizasyonların yapılması yönünde. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) ve Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) ile etkili iletişim kurup, altyapısı iyi olan illerimizde çok branşlı büyük organizasyonlar yapmayı düşünüyoruz."

Türkmen, geniş kitlelerin katılacağı uluslararası spor festivalleri de düzenlemek istediklerini belirterek, "Bu çerçevede başta Türk dünyası ve tarihi, kültürel bağlarımızın olduğu coğrafyalardaki üniversitelerle yakın iletişim kurarak, çok katılımlı organizasyonlara ülkemizin farklı şehirlerinde, farklı üniversitelerinde ev sahipliği yapma yönünde düşüncemiz var." diye konuştu.

ÜNİLİG'i yeniden yapılandırmayı planladıklarına değinen Türkmen, federasyonun paydaşlarıyla toplantılar yaparak "eylem planı" çerçevesinde faaliyetleri kısa sürede uygulamayı amaçladıklarını kaydetti.

Aynı zamanda Bayburt Üniversitesi'nde rektörlük görevini yürüten Türkmen, "Biz üniversite olarak yüksek lisans ve doktoraya milli sporcu kontenjanı ayırıyoruz. Bu uygulamanın Türkiye'deki üniversitelerde genişletilmesi halinde, temsil gücü olan değerli sporcularımızı yükseköğretim alanı içinde tutabiliriz. Bu, hem öğrencilerin kişisel gelişimleri hem de üniversitelerin ulusal ve uluslararası görünürlüğü açısından önemli. Böylelikle hem başarılı sporcularımızı desteklemiş oluruz hem de üniversitelerimizin tanıtımına fayda sağlamış oluruz. Bu konuyu YÖK Başkanımıza ilettim. İnşallah, bizim yaptığımız uygulamayı genişletecek çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.