Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov

Haberin Videosunu İzleyin
Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar\'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov
15.02.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar\'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov
Haber Videosu

TFF 2. Lig'de oynanan Bursaspor-Kırklarelispor maçı öncesinde tribünlerin simgesi haline gelen Cendere şovu bu kez şarkının sahibi Gökhan Kırdar'ın yönetiminde gerçekleşti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk ederken, taraftarlar maç öncesi unutulmaz bir gün yaşadı.

'CENDERE' PERFORMANSIYLA TRİBÜNLERİ COŞTURDU

Karşılaşma öncesi Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar, 'Cendere' performansıyla tribünleri coşturdu, taraftarlarla birlikte marşlar söyledi. Taraftarlarla birlikte atkı şov yapan Kırdar, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov

BU ANLAR BÜYÜK SES GETİRDİ

Matlı Stadyumu'nda yaşanan bu özel an, karşılaşma öncesinde günün en dikkat çeken görüntülerinden biri olurken, sosyal medyada da binlerce görüntülenme almayı başardı.

Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov

BURSASPOR MAÇI FARKLI KAZANDI

Kırklarelispor'u sahasında ağırlayan Bursaspor, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Kırklarelispor, Gökhan Kırdar, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...
Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O’Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:40
Domenico Tedesco’ya ülkesinden talip Anında yanıt verdi
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:49:43. #7.11#
SON DAKİKA: Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.