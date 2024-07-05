TVF Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı Başladı - Son Dakika
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TVF Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı Başladı

TVF Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı Başladı

Burhaniye ilçesinde düzenlenen TVF Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı başladı. 3 gün sürecek karşılaşmalara 55 takım katılıyor.

05.07.2024 18:19  Güncelleme: 18:28
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Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ortaklığıyla düzenlendiği TVF Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı Ören Plajı'nda başladı. 3 gün sürecek karşılaşmalara 55 takım katılıyor.

Burhaniye Ören Plajında başlayan Pro Beach Tour Balıkesir Etabında kıran kırana karşılaşmalar oluyor. Rekor katılımın olduğunu anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu Pro beach etabının ikinci ayağını Ören Sahilindeki muhteşem sahamızda düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler bu turnuvaları Balıkesir ilimize yaz turizminin 1 Temmuz ve 1 Eylül arasında sıkışan dönemini bu tür almış olduğumuz organizasyonlarla daha geniş bir alana yaymayı amaçlayarak bu turnuvaları buraya getiriyoruz. Yani şu anda Balıkesir Voleybolda özelikle plaj voleybolunda en üst sırada yer alıyor. Türkiye de en fazla organizasyona ev sahipliği yapan olarak bu şekilde devam etmekteyiz. Bizler artık Voleybol Federasyonunun organizasyonlarına üst olabilecek yapıyı oluşturduk. Bundan sonra Eylül ayında bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız.56 ülke katılım sağlayacak. Onu da İnşallah, Ayvalık Sarımsaklı plajlarımızda gerçekleştireceğiz. Pro beach etabının 4.ayağını yapıyoruz. Şu anda, rekor bir katılım var. 55 tane takımın burada kıran kırana mücadelelerine tanık oluyoruz. Burada ben Büyükşehir Belediyemize, spor daire başkanlığımıza, Belediye başkanımıza ve ekibine, inanılmaz derecede bizlere imkan sağladıkları için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Burhaniye Belediye bakanımızın ve ekibinin bu konuda birçok katkıları oluyor. Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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