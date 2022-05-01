U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Gaziantep: 0 - Son Dakika
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U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Gaziantep: 0

01.05.2022 12:30
U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Gaziantep: 0

Kayserispor U14 Takımı, Gelişim Ligi'nin 7. haftasında karşılaştığı Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

Kayserispor U14 Takımı, Gelişim Ligi'nin 7. haftasında karşılaştığı Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

Stat: Erkilet 1 Nolu

Hakemler: Oğuzhan Bahçıvan x, Seyit Burhanettin Şahan xx, Yasin Emre Ceylan xx

Kayserispor U14: Doğan Batuhan Atasoy xx, Süleyman Şidov xx, Bayram Kaan xx, Muhammet Enes Aktaş xx, Mustafa Arda İçgül xx, Metehan Demirezen xxx, Duran Efe Güçlü xx, Arda Kabukcı xx, Arda Erdoğan xx (Dk.70 Nazmi Yasir Duru xx), Ataol Taylan Karapınar xx (Dk.66 Refik Emre İlhan xx), Mehmet Eren İpek xx (Dk.70 Hakverdi Servidalı x)

Gaziantep U14: Süleyman Güzel xx, Sidar Yusuf Küçükbayrak xx, Ali Karaaslan xx (Dk.23 Kıvanç Şahin xx), Yahya Bulut Kaya xx, Mehmet Efe Bodur xx, Akın Terezici xx, Ali Osman Kalın xx, Mervan Müjdeci xx, Umutcan Çakmak xx, Furkan Berat Şimşek xx, Hüseyin Yiğit xx (Dk.47 Mehmet Erdi Aydemir xx)

Gol: Mustafa Arda İçgül Dk.12 (Kayserispor U14) - KAYSERİ

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Mustafa Arda, Kayserispor, Gaziantep, Erkilet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Gaziantep: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Gaziantep: 0 - Son Dakika
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