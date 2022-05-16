U16'da şampiyon İl Özel İdare - Son Dakika
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U16'da şampiyon İl Özel İdare

16.05.2022 12:08
U16'da şampiyon İl Özel İdare

Elazığ Amatör Küme U16 Futbol Ligi'nde şampiyonluğa İl Özel İdarespor ulaştı.

Elazığ Amatör Küme U16 Futbol Ligi'nde şampiyonluğa İl Özel İdarespor ulaştı.

2021-2022 sezonu U16 Futbol Ligi tamamlandı. Final maçında Yolspor'u 3-1 mağlup eden İl Özel İdarespor mutlu sona ulaştı. Gerçekleştirilen kupa törenine TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, Elazığ ASKF Genel Başkanvekili Osman Akarsu, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Sönmez, İl Özel İdarespor teknik heyeti, yöneticileri, sporcular ve aileleri katıldı. Şampiyon olan İl Özel İdarespor kupasını Elazığ ASKF Başkanvekili Osman Akarsu ile TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç'ın elinden aldı.

TFF İl Temsilcisi Turgut Kılnç, şampiyon olan İl Özel İdare Spor Kulübü teknik heyeti ve sporcularını kutlayarak, Türkiye Finalleri'nde başarılar diledi. - ELAZIĞ

U16'da şampiyon İl Özel İdare
U16'da şampiyon İl Özel İdare
U16'da şampiyon İl Özel İdare

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Elazığ 2. Amatör Küme'de sezon başladı Elazığ 2. Amatör Küme'de sezon başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyon, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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