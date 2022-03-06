U17 Gelişim Ligi - Son Dakika
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U17 Gelişim Ligi

06.03.2022 09:53
U17 Gelişim Ligi

U17 Gelişim Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 16. haftasında evinde oynadığı maçta Hatayspor'a 2-1 kaybetti.

U17 Gelişim Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 16. haftasında evinde oynadığı maçta Hatayspor'a 2-1 kaybetti.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Mustafa Kalaycı xx Selahattin Ak xx, Mustafa Bulduk xx

Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk x, Barış Barut x (Serkan Güvercin Dk.75 x), Erdem Aziz Palalı x (Arda Kaya Dk.80 x), Mustafa Erdoğan x, Burak Efe Arslan x, Muhammed Aybar x, Samet Türk x, Kürşat Türkeş Küçük x, Arda Kılıç x (Zekeriya Gırada Dk.20 x), Baran Ali Gezek x, Mecit Kaan Ateş x (Mehmet Sarı Dk.80 x)

Hatayspor U17: Bekir Sezer xx, Hüseyin İflazoğlu xx, Bedirhan Çetin xx, Salih Mert Aksungur xx, İlhan Önder xx, Ahmet Arda Öksüz xx (Arda Coşkun x) Furkan Berber xx (Emirhan Güler Dk.45 x), Nizam Halil Demir xx, Emre Aratemiz xx, Ali Altınöz xx, Tahsincan Demiran xx

Goller: Baran Ali Gezek (Dk.75) (Kayserispor U17), Nizam Halil Demir (Dk.24 pen), Ali Altıöz (Dk.85) (Hatayspor U17)

Kırmızı Kart: Mehmet Şamil Öztürk (Dk.20) (Kayserispor U17) - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Mustafa Kalaycı, Kayserispor, Hatayspor, Erkilet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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