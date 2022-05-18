U19 derbisinde kazanan Galatasaray - Son Dakika
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U19 derbisinde kazanan Galatasaray

18.05.2022 20:55
U19 derbisinde kazanan Galatasaray

U19 Gelişim Ligi 28'inci hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

U19 Gelişim Ligi 28'inci hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

U19 Gelişim Ligi 28'inci hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Emirhan Kayar ve 39'uncu dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki tek golü ise 74'üncü dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi. Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 66 puanla 4'üncü sırada yer aldı.Öte yandan mücadeleyi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Galatasaraylı Arda Turan da tribünden takip etti.


- İstanbul
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
U19 derbisinde kazanan Galatasaray
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2. Sedat Balkanlı U10 Futbol Turnuvası yapıldı 2. Sedat Balkanlı U10 Futbol Turnuvası yapıldı
Kaynak: DHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U19 derbisinde kazanan Galatasaray - Son Dakika


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SON DAKİKA: U19 derbisinde kazanan Galatasaray - Son Dakika
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