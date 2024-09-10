U20 Takımı Çekya ile 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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U20 Takımı Çekya ile 0-0 Berabere Kaldı

U20 Takımı Çekya ile 0-0 Berabere Kaldı

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig ikinci maçında Çekya ile 0-0 berabere kaldı. Maç Kromeriz'de oynandı.

10.09.2024 21:48
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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig ikinci maçında Kromeriz'de karşılaştığı Çekya ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: SK Hanacka Slavia Kromeriz

Hakemler: Petr Dorusak, Petr Caletka, Lukas Lakomy, Jan Martinak

Çekya: Jan Koutny, Matej Zachoval (Eric Hunal dk. 64), Adam Dohnalek, Samuel Grygar, Jan Buryan (Michal Malek dk. 75), Lukas Masek (Simon Polasek dk. 75), Stepan Misek (Radek Siler dk. 75), Tomas Kral (Lucas Kubr dk. 64), Daniel Toula (Stepan Beran dk. 46), Matej Hadas, Alexandr Buzek (David Planka dk. 64)

Türkiye: Deniz Ertaş, Ali Turap Bülbül (Muhlis Dağaşan dk. 64), Furkan Demir (Umut Erdem dk. 64), Mehmet Kaya (Ali Yılmaz Şahin dk. 64), Emirhan Başyiğit, Yusuf Sertkaya, Baran Ali Gezek (Ahmet Karademir dk. 80), Salih Malkoçoğlu (Ayman Emran Gulasi dk. 46), Engin Efe Poyraz Yıldırım, Emir Bars, Arda Çolak (İlkan Sever dk. 64) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U20 Takımı Çekya ile 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: U20 Takımı Çekya ile 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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