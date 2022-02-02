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Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak - Son Dakika

Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak

02.02.2022 15:39

Golcü arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Luiz Adriano ile anlaşmaya vardı. Palmeiras'la sözleşmesini fesh eden Luiz Adriano'yla görüşme gerçekleştiren Antalyaspor'un ligin ikinci yarısı için Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladığı kaydedildi.

Süper Lig'in gediklisi Antalyaspor yine ses getirecek bir transfere imza attı. Daha önce Eto'o, Nasri ve Menez gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Akdeniz ekibi, şimdi de Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı.

Büyüklerden beklerken Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de izleyeceğiz

HER KONUDA ANLAŞILDI

34 yaşındaki golcünün bonservis ücreti yok. Her konuda anlaşmaya varıldı. Adriano'nun mukavelesinin 1+1 yıllık olduğu konuşuluyor.

Büyüklerden beklerken Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de izleyeceğiz

SHAKHTAR'DA RESİTAL

Luiz Adriano Shakhtar, Milan, S. Moskova ve Palmeiras formaları giydi. Shakhtar'da Lucescu döneminde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi oldu. Brezilya Milli Takımı'nda Neymar'ın forvetteki partneri oldu.

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Spor Toto Süper Lig, Luiz Adriano, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak - Son Dakika
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