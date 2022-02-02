Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak

Süper Lig'in gediklisi Antalyaspor yine ses getirecek bir transfere imza attı. Daha önce Eto'o, Nasri ve Menez gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Akdeniz ekibi, şimdi de Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı.
34 yaşındaki golcünün bonservis ücreti yok. Her konuda anlaşmaya varıldı. Adriano'nun mukavelesinin 1+1 yıllık olduğu konuşuluyor.
Luiz Adriano Shakhtar, Milan, S. Moskova ve Palmeiras formaları giydi. Shakhtar'da Lucescu döneminde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi oldu. Brezilya Milli Takımı'nda Neymar'ın forvetteki partneri oldu.
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