Uçar: Çeyrek finali hak ettik - Son Dakika
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Spor

Uçar: Çeyrek finali hak ettik

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray ile 0-0 berabere kalmanın gururunu yaşadı.

27.02.2025 23:06
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Konya spor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çeyrek finali hak ettiğimiz bir maç oldu" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Konyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Geçmişte bu kupayı kazanan şehir ve takım olarak kupa bizim için her zaman önemliydi. Süper Lig'in liderine karşı aldığımız 1 puanla çeyrek finale kaldığımızdan dolayı bunun gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Süper Lig liderine karşı evinde aldığımız 1 puan değerliydi. Cumartesi ligde önemli Sivas maçı oynadık. Pazartesi de evimizde Trabzonspor ile oynayacağız. Kupada da ilerlemek istiyorduk. Ligde çok fazla şans vermediğimiz oyuncuları oynattık. Bugün de bizi mahcup etmediler. İlk yarı önde karşılamak istedik. Zaman zaman başarılı olduk. Topun bizde olmadığı kısımları iyi oynamadık. Galatasaray daha dominant oynadı. Onlara da 1-2 pozisyona girdiler. Benim adıma ilk yarıdaki oyun tatmin edici değildi. İkinci yarı topu daha iyi kullandık. Pozisyonları değerlendirmedik. Genel anlamda iyi mücadele ettik, istekli oynadık. Çeyrek finali hak ettiğimiz bir maç oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Seri başı olacağız. Tek maç, evimizde oynayacağız. O maçları kazanarak, geçmişte olduğu gibi kupayı kaldırmak istiyoruz. Galatasaray da bizle beraber ikinci olarak çıkmışlar. Galatasaray'a ve Okan hocaya ligde ve kupada başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Alt tarafı düzeltmek koşuluyla geçici böyle bir karar alınabilir"

Yabancı hakem kararlarının sorulması üzerine Uçar, "Türk hakemlerden, belki canı çok yanan insanlardan biriyim. Biz insanımıza güvenmek zorundayız. Yetiştirmek, hazırlamak ve sonrasında güvenmek zorundayız. Hakemlik müessesinin ciddi sorunları var mı? Var. 6 maçta çok canım yandı. Her şeye rağmen hakem hataları noktasında hep insani hatalar olarak baktık. Burada normal şartlarda yabacı hakemi destekleyen biri değilim. Eğer böyle bir durum arz ediyorsa geçici olarak, bu noktada mevcut hakemlik sorunumuza kalıcı çözümler bulmak koşuluyla belki o anlamda hoşgörülü bakabiliriz. 40 küsur Süper Lig seviyesinde hakemimiz var ama çok az maç yöneterek aşağıdan geliyorlar. Ana sorunumuz bu. Bir de özellikle büyük kulüplerden gelen baskıları düşündüğümüzde ister, istemez bilinçli, bilinçsiz hatalar yaptılar. Geçici olmak koşuluyla, hakemlik müessesini geliştirmek adına bir takım adımlar atılabilir. Örneğin spor akademilerimiz var. Bölümler açıp, hazırlayabiliriz. Alt tarafı düzeltmek koşuluyla geçici böyle bir karar alınabilir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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