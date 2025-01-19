Uçkun: Malatya'nın Potansiyeline İnanıyorum

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "İki Cumhurbaşkanı çıkarmış Malatya'mızın, Malatyaspor'un ve Malatya futbolunun sessizliğini okuyacak efsane başkan bir Nurettin Soykan daha çıkaracak potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk olduğu Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deplasman tribününde kendilerini desteklemek için gelen Malatyasporlu taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Uçkun, "Saha içinde onurlu duruşuna, mücadelesine devam eden futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kolay bir hayattan güçlü hikayeler çıkmıyor. Zor bir hayatsa kolay kolay anlatılmıyor. O yüzden konuşulanı değil, susanı dinlemek gerekiyor. Sukutun da bir sesi var ama onu okumak için yürek lazım. İki Cumhurbaşkanı çıkarmış Malatya'mızın, Malatyaspor'un ve Malatya futbolunun sessizliğini okuyacak efsane başkan bir Nurettin Soykan daha çıkaracak potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Böyle de olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL