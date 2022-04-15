UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu! - Son Dakika

Son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe'yle birlikte yer aldığı gruptan lider yükselen Eintracht Frankfurt, deplasmanda Katalan devini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

WEST HAM'DAN 10 DAKİKADA 3 GOL

Avrupa Ligi çeyrek final turunda Barcelona-Eintracht Frankfurt kadar ilgili çekici bir diğer maç ise Lyon-West Ham mücadelesiydi. İngiliz ekibi 38. dakikada Dawson, 44. dakikada Rice ve 48. dakikada Bowen ile 10 dakika içinde 3 gol bulup yarı finale yükselen taraf oldu. Öte yandan Atalanta'yı deviren Leipzig adını yarı finale yazdıran bir başka takım.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle: