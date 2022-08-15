Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı takip etmek isteyen Sivasspor taraftarları, stadyuma E kapısından giriş yapacak. Taraftarlar 17, 18 ve 19. bloklardan karşılaşmayı izleyebilecek.

Kaynak: AA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi - Son Dakika

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