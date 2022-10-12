UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Ligi D grubunda Union Saint- Gilloise ile Braga takımları arasındaki oynanacak mücadelede VAR olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Portekiz ekibi Braga takımlarının, 13 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan müsabakada VAR koltuğunda oturacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan da AVAR olarak görev yapacak.

Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Elchin Masiyev olacak. - İSTANBUL