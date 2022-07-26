Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika

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