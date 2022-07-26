UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika
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UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

26.07.2022 15:51
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

FİFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre ekibi Young Boys ile Letonya temsilcisi Liepaja arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

FİFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre ekibi Young Boys ile Letonya temsilcisi Liepaja arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu üstlenecek.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Young Boys, Letonya, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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