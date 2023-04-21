UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan final maçı için biletler de satışa çıktı.
İspanyol devi Real Madrid ile Guardiola'nın ekibi Manchester City karşı karşıya gelecekken, iki İtalya temsilcisi ve ezeli rakip Inter ile Milan arasında da kıyasıya bir rekabet yaşanacak.
Kıran kırana geçecek karşılaşmaları yerinden takip etmek isteyen futbolseverler bilet fiyatlarını merak ederken, stadyumda final maçını izlemenin bedeli, UEFA'dan yapılan resmi açıklamayla birlikte belli oldu. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Ücretsiz bir refakatçi bileti de içerisinde barındıran engelli biletleri ise 70 Euro karşılığında temin edilebilecek.
UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" üzerinden talep toplama ve onay aşamaları gerçekleştirildikten sonra biletlerin satışı yapılacak. Bilet talep toplama dönemi 28 Nisan 2023'te sona erecek ve kura çekimi sonrası bilet başvuruları kabul edilen taraftarlara UEFA tarafından e-posta yoluyla bildirim yapılacak. Ayrıca, futbol tutkunları kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.
Son Dakika › Spor › UEFA'dan resmi açıklama! İstanbul'da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finalinin bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika