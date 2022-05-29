UEFA'dan Sivasspor paylaşımı - Son Dakika
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UEFA'dan Sivasspor paylaşımı

29.05.2022 10:41
UEFA'dan Sivasspor paylaşımı

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye'nin ardından UEFA'nın da gündemine oturdu. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı fotoğrafları paylaşıldı. Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Tebrikler Yiğidolar. Demir Grup Sivasspor, Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Avrupa Ligi play-off turunda görüşmek üzere!" - SİVAS

UEFA'dan Sivasspor paylaşımı
UEFA'dan Sivasspor paylaşımı

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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Sivasspor paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA'dan Sivasspor paylaşımı - Son Dakika
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