UEFA, Merih Demiral\'ın Bozkurt İşareti Yapmasını Soruşturuyor

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UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'ın dün oynanan Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasından dolayı soruşturma başlattı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle bugün UEFA soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi. - İSTANBUL