UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alacağı iddiaları resmi kanallar aracılığıyla yalanlandı - Son Dakika
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UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alacağı iddiaları resmi kanallar aracılığıyla yalanlandı

12.05.2023 17:53

Seçim sonrası Türkiye'nin siyasi iklimine göre İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişebileceği ortaya atılmıştı. UEFA yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve finalin 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacağını ifade edildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, finalin planlandığı gibi 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacağı belirtildi.

"FİNAL, 10 HAZİRAN 2023'TE İSTANBUL'DA OYNANACAK"

UEFA'dan yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Daily Mail'in haberinde Türkiye'de yapılacak seçimlerin sonucunda Türkiye'deki siyasi iklime göre UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alabileceği iddia edilmişti.

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İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alacağı iddiaları resmi kanallar aracılığıyla yalanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alacağı iddiaları resmi kanallar aracılığıyla yalanlandı - Son Dakika
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