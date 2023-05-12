UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, finalin planlandığı gibi 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacağı belirtildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." ifadeleri kullanıldı.
Daily Mail'in haberinde Türkiye'de yapılacak seçimlerin sonucunda Türkiye'deki siyasi iklime göre UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alabileceği iddia edilmişti.
Son Dakika › Spor › UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alacağı iddiaları resmi kanallar aracılığıyla yalanlandı - Son Dakika