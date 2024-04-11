UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Barcelona, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-2, Atletico Madrid ise Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla devam etti.
Fransa temsilcisi PSG, İspanya'nın Barcelona takımını Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.
Konuk ekip, 37. dakikada Raphinha ile maçtaki gol perdesini açarken, PSG 48. dakikada Ousmane Dembele ve 51. dakikada Vitinha'nın golleriyle 2-1 öne geçti.
Barcelona, 62. dakikada Raphinha ile beraberliği yakalarken, 77. dakikada Andreas Christensen'in attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Atletico Madrid evinde güldü
Günün diğer maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk etti.
Civitas Metropolitano Stadı'ndaki mücadelede Madrid ekibi, 4. dakikada Rodrigo de Paul ve 32. dakikada Samuel Lino'nun golleriyle 2-1 galip geldi.
Borussia Dortmund'un tek golünü ise 81. dakikada Sebastien Haller kaydetti.
Her iki karşılaşmanın rövanşı 16 Nisan Salı günü oynanacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti. Raphinha ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle Barcelona galip geldi. Rövanş mücadelesi 16 Nisan'da oynanacak.
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