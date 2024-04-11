UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı

Barcelona, Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup ederken, Atletico Madrid ise Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. İki maçın rövanşı 16 Nisan Salı günü oynanacak.

11.04.2024 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Barcelona, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-2, Atletico Madrid ise Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla devam etti.

Fransa temsilcisi PSG, İspanya'nın Barcelona takımını Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.

Konuk ekip, 37. dakikada Raphinha ile maçtaki gol perdesini açarken, PSG 48. dakikada Ousmane Dembele ve 51. dakikada Vitinha'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

Barcelona, 62. dakikada Raphinha ile beraberliği yakalarken, 77. dakikada Andreas Christensen'in attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Atletico Madrid evinde güldü

Günün diğer maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk etti.

Civitas Metropolitano Stadı'ndaki mücadelede Madrid ekibi, 4. dakikada Rodrigo de Paul ve 32. dakikada Samuel Lino'nun golleriyle 2-1 galip geldi.

Borussia Dortmund'un tek golünü ise 81. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Her iki karşılaşmanın rövanşı 16 Nisan Salı günü oynanacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Madrid, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Barcelona, deplasmanda PSG'yi 3-2 mağlup etti
    23:59 Barcelona, deplasmanda PSG'yi 3-2 mağlup etti

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti. Raphinha ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle Barcelona galip geldi. Rövanş mücadelesi 16 Nisan'da oynanacak.

  • Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesi son antrenmanını tamamladı
    23:29 Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesi son antrenmanını tamamladı

    Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve taktiksel çalışmalar yaptı.

  • Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Eurocup finalinde ikinci oldu
    23:25 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Eurocup finalinde ikinci oldu

    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup finalinde London Lions'a 81-70 mağlup olarak ikinci oldu. İlk periyodu 23-17 mağlup tamamlayan Beşiktaş, devreye de 45-35 yenik girdi. 3. periyodu da 60-55 geride tamamlayan Beşiktaş, hakemlerin de kötü yönetimiyle rakibine mağlup olarak ikinciliği elde etti.

  • Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor
    22:43 Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

    Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Ayrıca, antrenman öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.


00:34 Muğla’da dehşet anları kamerada: 2 grup arasında çıkan kavgada silahla acımasızca böyle vurdu Muğla'da dehşet anları kamerada: 2 grup arasında çıkan kavgada silahla acımasızca böyle vurdu
21:45 Erdoğan’dan taziye telefonu alan Hamas liderinin görüşme anı görüntüleri ortaya çıktı Erdoğan'dan taziye telefonu alan Hamas liderinin görüşme anı görüntüleri ortaya çıktı
21:35 Hamas lideri Heniyye: Oğullarımın öldürülmesi ateşkes taleplerimizi etkilemez Hamas lideri Heniyye: Oğullarımın öldürülmesi ateşkes taleplerimizi etkilemez
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
23:45 Ailesinin pikniğe götürdüğü 2 yaşındaki çocuktan acı haber Ailesinin pikniğe götürdüğü 2 yaşındaki çocuktan acı haber
23:23 Hatay’da “Örümcek Adam“ kostümüyle bayram namazı kılan kişi polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı Hatay'da "Örümcek Adam" kostümüyle bayram namazı kılan kişi polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı
22:50 ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
20:29 Bolu’da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı Bolu'da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı
20:05 Bilecik’te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti Bilecik'te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti
19:55 İsmail Heniyye’nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı İsmail Heniyye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2024 01:04:21. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement