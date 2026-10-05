UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı - Son Dakika
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UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

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UEFA Uluslar Ligi\'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4\'te 4 yaptı
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UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 8 karşılaşmayla başladı. A, B ve D liglerinde oynanan maçlarda Hollanda, Portekiz ve Danimarka galibiyet alırken, Almanya deplasmanda Yunanistan ile berabere kaldı. İrlanda-İsrail karşılaşmasında ise İrlandalı futbolcuların protestosu dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında A, B ve D liglerinde toplam 8 maç oynandı. Gecenin öne çıkan sonuçlarında Hollanda, Sırbistan'ı mağlup ederken Portekiz de Norveç'i yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

HOLLANDA, SIRBİSTAN'I 2-1 MAĞLUP ETTİ

A Ligi 2. Grup'ta Hollanda, sahasında Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Teun Koopmeiners ve Joshua Zirkzee kaydederken, Sırbistan'ın tek golü 19 yaşındaki Mihajlo Cvetkovic'ten geldi.

ALMANYA, YUNANİSTAN'A TAKILDI

Aynı gruptaki diğer karşılaşmada Jurgen Klopp yönetimindeki Almanya, Yunanistan'a konuk oldu. İlk maçta sahasında rakibine 1-0 mağlup olan Almanya, deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

PORTEKİZ 4'TE 4 YAPTI

A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, sahasında Norveç'i 2-1 mağlup etti. Portekiz'in gollerini Joao Cancelo ve Gonçalo Ramos kaydederken, Norveç'in tek golü Kristoffer Ajer'den geldi. Bu sonuçla Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanmış oldu.

İRLANDA-İSRAİL MAÇINDA PROTESTO

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İrlanda ile İsrail, Sırbistan'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. İrlanda Milli Takımı futbolcuları, ilk karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. İsrail'in ulusal marşı okunurken İrlandalı futbolcuların başlarını öne eğdiği, maç öncesinde ise iki takım arasında el sıkışma seremonisi yapılmadığı belirtildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

GECENİN SONUÇLARI

A Ligi - 2. Grup

  • Hollanda 2-1 Sırbistan
  • Yunanistan 0-0 Almanya

A Ligi - 4. Grup

  • Galler 0-1 Danimarka
  • Portekiz 2-1 Norveç

B Ligi - 3. Grup

  • Kosova 1-1 Avusturya
  • İrlanda 1-1 İsrail

D Ligi - 1. Grup

  • Malta 1-0 Andorra

D Ligi - 2. Grup

  • Azerbaycan 1-0 Litvanya
YunanistanDanimarkaHollandaPortekizAlmanyaİsrailSporSon Dakika

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