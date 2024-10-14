Uğur Kulaksız: İyi Analiz Ettik - Son Dakika
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Uğur Kulaksız: İyi Analiz Ettik

Uğur Kulaksız: İyi Analiz Ettik

Erciyes 38 Antrenörü Uğur Kulaksız, Orduspor karşısında başarılı analizlerin meyvesini aldıklarını belirtti.

14.10.2024 09:21
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Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, Orduspor 1967 karşısında 4 günde alınan 2 galibiyeti yorumladı. Uğur Kulaksız, rakiplerini iyi analiz etmenin karşılığını aldıklarını söyledi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, "Lider bir takımla oynadık. Onları iyi analiz ettik. Hem kupada yendik hem ligde altın değerinde üç puan aldık. Her maçın hikayesi var. Çalıştığımızın karşılığını aldık. Oyuncularım taktiksel olarak istediğimi yaptı" dedi.

Antrenör Uğur Kulaksız, "Tam olarak hazır değiliz. Sezon başı istediğimiz gibi geçmediği için taktiksel olarak eksiklerimiz var. Yüreğimiz oturdu. Abi kardeşlik tamam, aile ortamı oluşturuyoruz. Erciyesspor kültürü oluşturuyoruz. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uğur Kulaksız: İyi Analiz Ettik - Son Dakika

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