Uğur ve Fatih Deniz'in golleriyle Bigaspor, 1922 Akşehirspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Uğur ve Fatih Deniz'in golleriyle Bigaspor, 1922 Akşehirspor'u 2-0 mağlup etti

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor, evinde ağırladığı 1922 Akşehirspor'u Uğur ve Fatih Deniz'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Çanakkale ekibi bu galibiyetle puanını 14'e çıkarırken 1922 Akşehirspor 3 puanda kalarak düşme hattında yer aldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 1922 Akşehirspor'u konuk eden Bigaspor müsabakayı 2-0 kazandı. Çanakkale ekibi maçın 34'üncü dakikasında Uğur'un golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi 1-0 galip tamamlayan Bigaspor, 55'inci dakikada Fatih Deniz'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda skor değişmedi, Bigaspor rakibini iki farklı skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Bigaspor 14 puana yükseldi, 1922 Akşehirspor ise 3 puanda kalıp düşme hattında yer aldı.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuFatih DenizÇanakkaleBigasporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Uğur ve Fatih Deniz'in golleriyle Bigaspor, 1922 Akşehirspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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