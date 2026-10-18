Uğur ve Fatih Deniz'in golleriyle Bigaspor, 1922 Akşehirspor'u 2-0 mağlup etti

Uğur ve Fatih Deniz'in golleriyle Bigaspor, 1922 Akşehirspor'u 2-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor, evinde ağırladığı 1922 Akşehirspor'u Uğur ve Fatih Deniz'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Çanakkale ekibi bu galibiyetle puanını 14'e çıkarırken 1922 Akşehirspor 3 puanda kalarak düşme hattında yer aldı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 1922 Akşehirspor'u konuk eden Bigaspor müsabakayı 2-0 kazandı. Çanakkale ekibi maçın 34'üncü dakikasında Uğur'un golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi 1-0 galip tamamlayan Bigaspor, 55'inci dakikada Fatih Deniz'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda skor değişmedi, Bigaspor rakibini iki farklı skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Bigaspor 14 puana yükseldi, 1922 Akşehirspor ise 3 puanda kalıp düşme hattında yer aldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?