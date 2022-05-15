Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi - Son Dakika
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Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi

15.05.2022 12:45
Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, yatakta şampiyonluk kupasıyla poz verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, yatakta şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'de katıldı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, şampiyonluğu coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonlukta kupa dün yapılan törenle Karadeniz ekibine teslim edildi. Kupa töreni sonrası geçe geç saatlerde Altay maçı için İstanbul'a giden bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupası ile yatakta poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz de katıldı.

Oyuncular bu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. - TRABZON

Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi
Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi
Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi

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Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Berat Özdemir, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi - Son Dakika


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