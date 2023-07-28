Ukraynalı Eskrimci Olga Kharlan, Rakibiyle El Sıkışmayı Reddedince Diskalifiye Edildi - Son Dakika
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BBC

Ukraynalı Eskrimci Olga Kharlan, Rakibiyle El Sıkışmayı Reddedince Diskalifiye Edildi

28.07.2023 05:28

Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan, İtalya'daki Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Rus rakibi Anna Smirnova ile karşılaşma sonrası el sıkışmayı reddettiği için turnuvadan diskalifiye edildi. Kharlan, Smirnova'nın uzattığı eli havada bıraktı ancak kılıcını uzatarak rakibinin de bu şekilde selam vermesini bekledi. Eskrimde el sıkışmak oyunun bir parçası olarak zorunlu tutuluyor ve el sıkışmayı reddeden sporcular hükmen mağlup oluyor. Kharlan, el sıkışmayı reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Biz Ukraynalı sporcular Ruslarla sahada karşılaşmaya hazırız ancak onların elini asla sıkmayacağız' dedi. Rus sporcu Smirnova, durumu protesto etmek için sahada oturarak bekledi ve sonrasında sandalyede oturarak devam etti. Kharlan, dört kez dünya şampiyonluğunu elde etmiş, dört kez de Olimpiyat madalyası kazanmıştı. Kharlan, Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Başkanı Emmanuel Katsiadakis'in kendisine 'el sıkışmak yerine kılıç uçlarını dokundurarak selamlama da mümkündür' diyerek güvence verdiğini ileri sürdü. Ukrayna hükümeti, ülke sporcularının Rus ya da Belaruslu sporcularla ancak tarafsız pozisyonda turnuvaya katılmış olmaları koşuluyla karşılaşmasına izin veriyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Rus sporcu Anna Smirnova'nın bir Rus askerle poz verdiği fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da Kharlan'ın adil bir zafer kazandığını söyleyerek, diskalifiye edilmesi yönündeki kararın geri çekilmesini istedi.

Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan, İtalya'daki Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Rus rakibi Anna Smirnova ile karşılaşma sonrası el sıkışmayı reddettiği için turnuvadan diskalifiye edildi.

Milano’daki maçı 15-7 kazanan Kharlan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası bir Rus ya da Belaruslu sporcuyla karşı karşıya gelen ilk Ukraynalı eskrimci oldu.

32 yaşındaki sporcu, Smirnova’nın uzattığı eli havada bıraktı ancak kılıcını uzatarak rakibinin de bu şekilde selam vermesini bekledi.

Eskrimde el sıkışmak oyunun bir parçası olarak zorunlu tutuluyor ve el sıkışmayı reddeden sporcular hükmen mağlup oluyor.

Rus sporcu Smirnova, durumu protesto etmek için 45 dakika boyunca sahada oturarak bekledi. Ardından protestosuna sandalyede oturarak devam etti.

Kharlan, el sıkışmayı reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün şu mesajı vermek istedim: Biz Ukraynalı sporcular Ruslarla sahada karşılaşmaya hazırız ancak onların elini asla sıkmayacağız” dedi.

Karşılamada tarafsız statüde yer alan Rus sporcu Smirnova, maçın ardından Kharlan’ın resmiyette halen galip görünmesi üzerine sahayı terk etti. Ancak sonradan Ukraynalı Kharlan’ın diskalifiye edildiği açıklandı.

Kharlan, dört kez dünya şampiyonluğunu elde etmiş, dört kez de Olimpiyat madalyası kazanmıştı.

Yaptığı açıklamada Kharlan, Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Başkanı Emmanuel Katsiadakis’in kendisine “el sıkışmak yerine kılıç uçlarını dokundurarak selamlama da mümkündür” diyerek güvence verdiğini ileri sürdü.

Kharlan turnuvada son 32’ye kalmıştı ancak diskalifiye edilme kararı sonrası, karşılaşacağı Bulgar sporcu Yoanna Ilieva doğrudan bir üst tura çıkmış oldu.

Ukrayna hükümeti, ülke sporcularının Rus ya da Belaruslu sporcularla ancak tarafsız pozisyonda turnuvaya katılmış olmaları koşuluyla karşılaşmasına izin veriyor.

Gelişmeler üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak Twitter hesabından, Rus sporcu Anna Smirnova’nın bir Rus askerle poz verdiği fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı:

“Bu fotoğraf Anna Smirnova’nın, Ukraynalıları öldüren ve şehirlerimizi yıkan Rus ordusunu açıkça takdir ettiğini gösteriyor.”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da Kharlan’ın adil bir zafer kazandığını söyleyerek, diskalifiye edilmesi yönündeki kararın geri çekilmesini istedi.

Kaynak: BBC
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İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ukraynalı Eskrimci Olga Kharlan, Rakibiyle El Sıkışmayı Reddedince Diskalifiye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukraynalı Eskrimci Olga Kharlan, Rakibiyle El Sıkışmayı Reddedince Diskalifiye Edildi - Son Dakika
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