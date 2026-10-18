Ülker Gençler Ligi'nde ikinci gün Anadolu Efes TOFAŞ'ı 88-78 mağlup etti

Ülker Gençler Ligi'nde ikinci gün Anadolu Efes TOFAŞ'ı 88-78 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde ikinci gün maçları sona erdi. Anadolu Efes TOFAŞ'ı 88-78, Bahçeşehir Koleji Galatasaray'ı 88-63 yenerken Karşıyaka Türk Telekom'u 90-76, Aliağa Petkimspor da Fenerbahçe Tarfin'i 93-85 mağlup etti.
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde ikinci gün maçları sona erdi.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Körfez Basket-Çayırova Belediyesi: 55-74
Karşıyaka- Türk Telekom: 90-76
Mektebim Denizli Basket-Trabzonspor: 83-78
Beşiktaş-Esenler Erokspor: 69-63
TOFAŞ- Anadolu Efes: 78-88
Pizzabulls Bordo Bandırma-Bursaspor Basketbol: 63-58
Aliağa Petkimspor- Fenerbahçe Tarfin: 93-85
Galatasaray-Bahçeşehir Koleji: 63-88
Kaynak: AA
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