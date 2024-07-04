Ulusal Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Ulusal Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Yarın Başlıyor

Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu yarın başlayacak. Maratonda 6 ülkeden yaklaşık 250 sporcu yer alacak ve 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkurda yarışacaklar. Yarışlar Pazar günü sona erecek ve sporcular Aladağlar'ı iki kez aşarak bölgenin rotalarını keşfedecekler.

04.07.2024 13:35
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Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu yarın başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen ve 6 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılacağı Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu, 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkurdan oluşuyor.

Dipsiz Göl'den yarın başlayacak dağ maratonunda, 125 kilometrelik etapta yarışmacılar, birinci gün 45, ikinci gün 55, üçüncü gün 25 kilometre koşacak.

Pazar günü sona erecek yarışlarda sporcular, kendi yeterliliklerini sağlayarak Aladağlar'ı iki kez aşacak. Aynı zamanda sporcular, çadırda konaklayarak bölgenin birçok rotasını koşarak keşfedecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ulusal Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Yarın Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulusal Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Yarın Başlıyor - Son Dakika
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