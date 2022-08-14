Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları sona erdi

14.08.2022 15:23
Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları sona erdi

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları, Sakarya'da tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları, Sakarya'da tamamlandı.

Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerindeki yarışlarda 9 ülkeden 28 sporcu; Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan parkurda pedal çevirdi.

Sporcular, yaklaşık 110 kilometrelik zorlu etabı geçerek Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yarışı tamamladı.

Yarışlar sonunda elit erkeklerde Çekya'dan Lubomir Petrus, Ukrayna'dan Oleksandr Koniaiev ikinci, İspanya'dan Nelson Vera Ramos üçüncü oldu.

Elit kadınlarda ise Litvanya'dan Katazina Sosna birinci sırada yer alırken, Bosna Hersek'ten Lejla Tanovic ikinciliği, Almanya'dan Stfanie Dohrn üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Tever, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı AK Parti'li Tever, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı MTB Cup Maraton Serisi tamamlandı MTB Cup Maraton Serisi tamamlandı Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest Büyükşehir'den Sakaryaspor taraftarlarına jest
Kaynak: AA

Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 19:15:57. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement