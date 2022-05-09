Uluslararası Bodrum Halikarnas GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nın ikincisi 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika

Farklı ülkelerden amatör bisikletçiler, 14-15 Mayıs'ta 2. Uluslararası Bodrum Halikarnas GranFondo yol bisiklet yarışında buluşacak.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, bir kafedeki tanıtım toplantısında, bu yıl ikincisi düzenlenecek organizasyonun ilçe tanıtımına katkısının olacağını söyledi.

Bisikletli tanıtımın zevkli olduğunu ifade eden Bayar, Bodrum'un bu tür organizasyonlar için uygunluğuna değindi.

Organizasyon genel yönetmeni İlker Cömert ise GranFondo'lardan birinin Bodrum'da yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Yarış direktörü Ali Sonay da ülkenin spor turizmi gelirinin artması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Orman yangınlarına karşı farkındalık turu

Muğla Valiliği himayesinde Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleri ile Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübünün organizasyonundaki 2. Uluslararası Bodrum Halikarnas GranFondo yol bisiklet yarışına, 15 ülkeden bisikletçiler kayıt yaptırdı.

14 Mayıs'ta ilçe merkezinde yarış ofisinin açılacağı Corelli ana sponsorluğundaki organizasyonda, aynı gün yanan ormanlık alanların yeniden yeşermesi ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için 8 kilometrelik tur düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek tura, yöredeki bisiklet tutkunlarının da katılabileceği belirtildi.

İlk gün Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çocuk yarışının da gerçekleştirileceği organizasyon, 15 Mayıs'ta 68 kilometrelik kısa ve 108 kilometrelik uzun parkur yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.