Uluslararası Gebze Ultra Trail ile Gebze'yi koşarak keşfettiler

Gebze Belediyesi iş birliği ile Tempo Atletizm Spor Derneği tarafından Gebze Denizli Göleti çevresinde gerçekleştirilen Uluslararası Gebze Ultra Trail, Gebze'nin doğal güzelliklerini sporseverlerle buluşturdu.

7 km Göl Koşusu, 17 km Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu, 27 km Hannibal Koşusu, 41 km Libiyssa Gebze Koşusu ve 55 km Fatih Sultan Mehmed Han Koşusu olmak üzere 5 kategoriden oluşan maratonda 25 şehir ve 8 ülkeden gelen bini aşkın sporcu yarıştı. Bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyon, 27 Mayıs 2022 Cuma günü Denizli Göleti çevresinde kamp ateşi yakılması ve dj müzik performansıyla başladı. Spor gösterisi ve makarna partisiyle devam eden gecede parkur bilgilendirme toplantısı da yapıldı. Gebze Belediyesi'nin koşu güzergahı tahsisi ve sporcu ulaşımına destek olduğu yarış, sabah erken saatlerde verilen start ile başladı. İtfaiye, ambulans ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) alanda hazır olarak bekledi.

55 km Fatih Sultan Mehmed Han Koşusu'nda Murat Kaya ipi göğüsleyen taraf oldu. 41 km Libiyssa Gebze Koşusu'nda Ümit Çalışkan, 27 km Hannibal Koşusu'nda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Esra Tunca Karakaya, 17 km Osman Hamdi Bey Koşusu'nda erkeklerde Umut Çakar, kadınlarda Aliye Rabia Sönmez, 7 km Göl Koşusu'nda erkeklerde Halil Uzun, kadınlarda ise Mehtap Çelik birinci oldu.

"Sporcularımızın aklında ve kalbinde güzel kalacağız"

Ödül töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Tempo Atletizm Spor Kulübü Derneği iş birliği ile hayata geçen Uluslararası Gebze Ultra Trail'de Gebze'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin gözler önüne serilmesini amaçlamıştık. Gebze'yi gezerken, dün gölet kenarında kurulan kampta ve bugün koşu sırasında bu güzelliklerin görüldüğünü düşünüyorum. Farklı şehirlerden, farklı ülkelerden gelen sporcularımızın aklında ve kalbinde de güzel kalacağımız, amaçlarımıza nail olduğumuz kanısındayım" dedi.

Gebze'de sporu her yönüyle ele aldıklarını ifade eden Büyükgöz; eğitimler, yeni tesisler, geniş katılımlı organizasyonlar ve profesyonel sporculara destek başlıklarında Gebze Belediyesi'nin spora yönelik yaptığı hizmet ve yatırımları katılımcılarla paylaştı.

Uluslararası Gebze Ultra Trail, her kategoride dereceye giren sporculara ödül takdim edilmesiyle sona erdi. - KOCAELİ