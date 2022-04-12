Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı - Son Dakika
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Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

12.04.2022 12:16
Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas'ın Kapıkırı mahallesinde "3'üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu" düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas'ın Kapıkırı mahallesinde "3'üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu" düzenlendi.

Türkiye'nin yüzde yüz keçi parkuru olarak geçen ve bu yıl 'Zamanda yolculuk' sloganıyla gerçekleştirilen yarışlara 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcu katıldı. 10K Latmos Lake Trail, 17K Latmos Short Trail ve 45K Latmos Ultra Maraton olmak üzere 3 kategoride yarışan sporculara Latmosu koşarak keşfettiler. - MUĞLA

Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı
Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı
Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı
Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı
Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

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Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı - Son Dakika
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