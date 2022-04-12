Uluslararası Latmos Ultra Maratonunda sporcular doğayı keşfetti - Son Dakika

Milas'ın Kapıkırı mahallesinde bu yıl 3'üncüsü yapılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Latmos Ultra Maratonunda 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcu doğayı keşfetme imkanı buldu.

Türkiye'nin yüzde yüz keçi parkuru olarak geçen ve bu yıl "Zamanda yolculuk" sloganıyla gerçekleştirilen yarışlar 10K Latmos Lake Trail, 17K Latmos Short Trail ve 45K Latmos Ultra Maraton olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Kapıkırı köyünden start alan koşucular Latmos'un benzersiz coğrafyasında tarih öncesinden günümüze uzanan zamanda yolculuk yaparken, bir taraftan da Bafa Gölü'nün eşsiz manzarasını keşfetti.

Latmos köylerinde düzenlenen Latmos Ultra Maratonu ile yörenin spor turizmi destinasyonu haline gelmesi ve köylerin ekonomik olarak gelişmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Yarışlar sonunda dereceye girenler ise şöyle:

10K Genel Klasman Erkekler

1. Mehmet Aydıngör

2. Yasin Topuz

3. Serdar Bektaş

17K Genel Klasman Erkekler

1. Henry Micks

2. Halil Kaynak

3. Ufuk Kansu

45K Genel Klasman Erkekler

1. Ünsal Barbaros

2. Cevdet Alyılmaz

3. Mehmet Osman Döner

10K Genel Klasman Kadınlar

1. Gönül Babayiğit İrez

2. Alev Dalaman

3. Gülşah Miyasoğlu Tülek

17K Genel Klasman Kadınlar

1. Tülin Okyay

2. Beyza Güzel

3. Aysun Yavuzcan

45K Genel Klasman Kadınlar

1. Kristina İvanova

2. Fatma Taş

3. Hacer Uslu