Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu - Son Dakika
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Spor

Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu

Ümit Karan\'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu

Beşiktaş'ın 4-2'lik Göztepe mağlubiyetini değerlendiren eski milli futbolcu Ümit Karan, siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a sıra dışı bir eleştiride bulundu. Karan, "Semih Kılıçsoy daha 19 yaşında, eldivenle çıkıyor maça. Kardeşim dışarısı -20 derece mi ne eldiveni ya? Niye eldivenle çıkıyorsun maça?" dedi. Bu sözler, Beşiktaşlı taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolseverin tepkisini çekti.

25.11.2024 21:08
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 öne geçmesine rağmen Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından TV100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Ümit Karan, siyah-beyazlıların ilk golünü atan Semih Kılıçsoy'u çarpıcı sözlerle eleştirdi.

"NİYE ELDİVENLE ÇIKIYORSUN MAÇA?

Ersin Düzen'in sunuculuğundaki Futbolun 100'ü programında Tümer Metin ile birlikte karşılaşmayı değerlendiren Ümit Karan, 19 yaşındaki Semih'i "Duran topta bekliyor. Topa kim çıkacak? Ben şu halimle o duran topta gol atardım. Semih Kılıçsoy daha 19 yaşında, eldivenle çıkıyor maça. Kardeşim dışarısı -20 derece mi ne eldiveni ya? Niye eldivenle çıkıyorsun maça?" sözleriyle eleştirdi.

BU SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

Ümit Karan'ın Semih Kılıçsoy eleştirilerine siyah-beyazlı taraftarlar başka olmak üzere bir çok futbolseverden tepki geldi. Karan'ın bu sözlerine "Yaşla eldivenin ne alakası var?, Eleştirecek başka bir şey bulamadınız mı? tarzında yorumlar geldi.

İşte Ümit Karan'a verilen tepkilerden bazıları;

Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu

Semih Kılıçsoy, Ümit Karan, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    Ümit karanda kimmiş be ben öyle bir adam bilmiyorum. Madamdır o 2 19 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Bos teneke karan 2 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kazma ümit Senide gördük 3 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Bir Beşiktaşlı olarak diyorum ki; Adam doğru söylemiş.Şu Semih denen sözde furbolcuyu,yıldız diye diye şişirdiniz.Ümit Karan,Tuncay Şanlı,Elvir Baliç,bu yaşlarında 1 ay sıkı antrenman yapsın,Semih efendiden daha fazla gok atarlar. 2 2 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    onun yaşında sen futbol oynarken şortun altına tayt giyiyordun karan efendi unutmadık 2 1 Yanıtla
  • Ömer Doğan:
    Adam yorumcu işini yapıyor kimse boş konuşmasın herkes işini yapsın Beşiktaş’ın durumu ortada aynaya bakın 3 sezondur 2. ayda havlu atan büyük kulüp değildir. ???? 1 2 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Semih gelecek vadediyor lakin 8taş ile hiçbir gelişme sağlayamaz. ya Anadolu kulüplerine ya 1.lige kiralanmalı daha iyi gelişir 1 2 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Adam eldivenle çıkmış 4-2 ezilmiş eziktaş bu sene ligi 6. Ve 7. Bitirirse şükretsin?????? 5.0 la övünürken kibirlerinden, Büyük Galatasaray 50 puan farklı Tüm bjklileri kucaklar ???? Babanız GALATASARAY 1 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Saçmalamış 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senide Gördük Kazma 1 0 Yanıtla
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