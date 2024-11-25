Ümit Karan\'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 öne geçmesine rağmen Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından TV100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Ümit Karan, siyah-beyazlıların ilk golünü atan Semih Kılıçsoy'u çarpıcı sözlerle eleştirdi.

"NİYE ELDİVENLE ÇIKIYORSUN MAÇA?

Ersin Düzen'in sunuculuğundaki Futbolun 100'ü programında Tümer Metin ile birlikte karşılaşmayı değerlendiren Ümit Karan, 19 yaşındaki Semih'i "Duran topta bekliyor. Topa kim çıkacak? Ben şu halimle o duran topta gol atardım. Semih Kılıçsoy daha 19 yaşında, eldivenle çıkıyor maça. Kardeşim dışarısı -20 derece mi ne eldiveni ya? Niye eldivenle çıkıyorsun maça?" sözleriyle eleştirdi.

BU SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

Ümit Karan'ın Semih Kılıçsoy eleştirilerine siyah-beyazlı taraftarlar başka olmak üzere bir çok futbolseverden tepki geldi. Karan'ın bu sözlerine "Yaşla eldivenin ne alakası var?, Eleştirecek başka bir şey bulamadınız mı? tarzında yorumlar geldi.

İşte Ümit Karan'a verilen tepkilerden bazıları;