Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş\'a fena salladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers'a seri penaltı atışları sonucunda elendi. Karşılaşmayı değerlendiren Ümit Karan, sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a dikkat çeken bir eleştiride bulundu.

Kale Arkası YouTube kanalında konuşan Ümit Karan, penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş hakkında sert eleştirilerde bulundu.

"TARİHTE YOKTUR"

Ümit Karan, "Mert Hakan Yandaş kulübede sakin kalamıyor mu? Yine kulübede sarı kart gördü. Mert Hakan Yandaş oyuna girdi, itirazdan bir sarı kart daha görebilirdi. Sen takımı eksik bırakacaktın, insanlar bunları konuşsun artık. 'Komutan' deniliyor da nasıl komutan? Komutan sarı kart mı görmek zorunda her maçta! O zaman mı komutan oluyorsun. Kulübede sarı kartı gördün, penaltı verilmemesi yanlış karar olabilir ama sen orada itirazını sürdürüyorsun.

Adam zaten hazır! Eksik kalsan belki penaltılara kalmayacaktı maç. Olmaz bu! Niye sürekli kulübede sarı kart görüyor bu futbolcu. Kaçıncı sarı kart bu bilmiyorum. Var mıdır futbolda kulübede bu kadar sarı kart gören futbolcu. Tarihte yoktur herhalde" dedi.