Ümit Milli Takım'dan Letonya'ya 3-0'lık zafer - Son Dakika
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Spor

Ümit Milli Takım'dan Letonya'ya 3-0'lık zafer

Türkiye U21, Letonya U21'i 3-0 mağlup ederek Gökhan Gönül yönetimindeki ilk maçını kazandı.

11.10.2024 21:37
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Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında konuk ettiği Letonya U21'i 3-0'lık skorla yendi.

Türkiye U21 Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme 9. maçında Letonya U21 ile karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 35. dakikasında ay-yıldızlılar, Erencan Yardımcı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine karşı etkili oyununu sürdüren milliler, 56. dakikada Bartuğ Elmaz'ın attığı golle farkı 2'ye, 65. dakikada da Poyraz Efe Yıldırım'ın bulduğu golle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümit Milli Takım, maçı 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Türkiye U21, A Grubu'nda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puana ulaştı. Ay-yıldızlılar, daha önce 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'na katılma şansını yitirmişti.

Öte yandan 26 Eylül'de Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Gönül, ilk resmi maçında galibiyet elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Gökhan Gönül, Milli Takım, Politika, Türkiye, Letonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Takım'dan Letonya'ya 3-0'lık zafer - Son Dakika

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