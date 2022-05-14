Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi

14.05.2022 16:30

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kupa töreninde sahne alacağı sanatçı Matthaios Tsahouridis'e hakkında uyarıda bulundu. Bordo mavili camiaya seslenen Özdağ, "Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı." notunu yazdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzonspor'un kupa töreniyle ilgili yaptığı kutlama programına çağırdığı sanatçılardan Matthaios Tsahouridis hakkında Pontus soykırımını andığı gerekçesiyle yönetime bir uyarıda bulundu.

19 MAYIS'I PONTUS SOYKIRIMI YILDÖNÜMÜ OLARAK ANAN BİR KİŞİ

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, "Değerli Trabzonspor yönetimi, kutlamalara davet ettiğiniz Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı." ifadelerini kullandı.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Ümit Özdağ'dan Trabzonspor'a Tsahouridis uyarısı: 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
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Zafer Partisi, Trabzonspor, Ümit Özdağ, Mayıs, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi - Son Dakika
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