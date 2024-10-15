Ümitler Norveç'e 5-1 Yenildi - Son Dakika
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Ümitler Norveç'e 5-1 Yenildi

Ümitler Norveç\'e 5-1 Yenildi

Ümit Milli Takım, UEFA U21 elemeleri son maçında Norveç'e 5-1 mağlup oldu.

15.10.2024 22:49
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ÜMİT Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri son maçında deplasmanda Norveç'e 5-1 mağlup oldu.

Ümit Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri 10'uncu ve son maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldi. Stavanger'de Viking Stadyumu'nda oynanan mücadelede Belçikalı hakem Lothar D'hondt düdük çaldı. Lothar D'hondt'un yardımcılıklarını ise Romain Devillers ile Nico Claes üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi Norveç, 5-1'lik skorla kazandı. Norveç'e galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada penaltıdan Kristian Arnstad, 33'üncü dakikada Lasse Nordas, 53 ile 68'inci dakikada Andreas Schjelderup ve 60'ıncı dakikada Sindre Egeli kaydetti. Ümit Milli Takım'ın tek golünü ise 90+2'nci dakikada Ali Akman attı. Bu sonucun ardından eleme grubunda son maçını oynayan Ay-yıldızlılar, grubunu 13 puanla dördüncü sırada tamamladı. İtalya grup lideri olarak finallere adını yazdırırken, Norveç grup ikincisi oldu ve play-off maçları oynamaya hak kazandı.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Norveç, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümitler Norveç'e 5-1 Yenildi - Son Dakika

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