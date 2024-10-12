Ümraniye\'de Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Spor

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından ilçedeki amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda dün düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bir düşünürün ifade ettiği gibi 'bir şehri imar ederken bir nesli ihmal edersiniz gün gelir o ihmal ettiğiniz nesil o şehri tahrip eder' diyor ya işte onun olmaması için bu pırıl pırıl gençlerimize her türlü desteği veren başkanımıza ona destek veren ailelere ve hocalara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ümraniye Belediyesi amatör sporun gelişimine katkıda bulunma hedefiyle 15 amatör spor kulübüne 6 bin 60 adet spor malzemesinin dağıtımını gerçekleştirdi. Bu kapsamda her bir kulübe 404 adet malzeme verildi. Dün Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Dağıtım Töreni'ne Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kulüpler Birliği Başkanı Ali Yazlı, amatör spor kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

BOYRAZ: BURADA BİRBİRİNDEN BAŞARILI SPORCULARIMIZ VAR

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Burada birbirinden başarılı sporcularımız var. Burada belediye başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla çok başarılı sporcularımız çıkacak. Bu noktada gecesini gündüzüne katan belediyeciliğin tanımını değiştirip zamana hizmete dönüştüren sadece bir yol ve asfalt olmadığını gösteren gençlere her türlü imkanı sunan başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir düşünürün ifade ettiği gibi 'bir şehri imar ederken bir nesli ihmal edersiniz gün gelir o ihmal ettiğiniz nesil o şehri tahrip eder' diyor ya işte onun olmaması için bu pırıl pırıl gençlerimize her türlü desteği veren başkanımıza ona destek veren ailelere hocalar yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da "Köylerimize varana kadar her yerde artık bu spor imkanlarına ulaşıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki sağlam kafalar sağlam vücutlarda bulunur. Sizler de inşallah vücutlarınızı sağlam yapacaksınız ki kafalarınız sağlam çalışacak. Yarın bir gün sizler bu ülkeyi yöneteceksiniz. Dünyayı yöneteceksiniz. Ben her birinizden çok umutluyum" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: BU SENE 100 BİN GENCİMİZLE SPOR YAPACAĞIZ

"Bundan sonra spor deyince akla Ümraniye gelecek" diyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise "Zaten geliyor. 6 yıldır 5 – 6 bin kişiyle spor yaparken sayımız 75 bini aştı. İnşallah bu sene 100 bin gencimizle spor yapacağız. Sadece futbol, basketbol değil her türlü salon sporları dahil 32 dalda spora devam edeceğiz. Çünkü spora devam edince daha güçlü oluyorsunuz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Siz yeter ki spor yapın, bir sanat dalıyla meşgul olun. Zaten eğitimin temel amacı da öğrenmektir. Çünkü öğrenim anne karnında başlıyor ve ölene kadar devam ediyor. Eğitimi ya evde yapacağız ya okulda yapacağız ya da kendimizi geliştirerek devletimizin ve belediyemizin katkısıyla her yerde yapacağız. Spor olunca sosyal aktivite oluyor, birliktelik oluyor. Spor olunca bereket oluyor. Vücut düzgün oluyor. Yalnız ahlaken düzgün işler yapacaksınız. Sporu da düzgün yapacaksınız" diye konuştu.

Ümraniye Kulüpler Birliği Başkanı Ali Yazlı ise bütün kulüpler adına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti. Tören toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.