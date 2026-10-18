Ümraniyespor, Akhisar'da Van Spor FK'yı 2-0 yendi; Van Spor 7 puanda kaldı - Son Dakika
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Ümraniyespor, Akhisar'da Van Spor FK'yı 2-0 yendi; Van Spor 7 puanda kaldı

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TRENDYOL 1'inci Lig'de düşme hattındaki Van Spor FK, Akhisar'da ağırladığı Ümraniyespor'a 2-0 yenildi. İlk yarısı golsüz biten maçta Ümraniyespor, Blanco ve Hostikka'nın golleriyle kazandı; Van Spor FK 7 puanda kaldı, Ümraniyespor 10 puana yükseldi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Van Spor FK, Akhisar'da ağırladığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ilk devresi golsüz berabere sonuçlanırken, Ümraniyespor 60'ıncı dakikada Blanco ile öne geçti: 1-0. Maçın 82'nci dakikasında Hostikka durumu 2-0 yaptı. Bu sonucun ardından Van Spor FK 7 puanla düşme hattında kaldı. Ümraniyespor ise 10 puana yükselip alt sıralardan az da olsa uzaklaştı.

Kaynak: DHA
TrendyolAkhisarFutbolSporVanSon Dakika

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