Üniversite Judo takımı madalyaları topladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Judo Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Madalyaları topladı.

Türkiye Üniversite Spor Federasyonu Judo Ünilig Finaller Türkiye Şampiyonası, Afyonkarahisar'da 32 üniversitenin katılımı ile gerçekleştirildi. 7 Aralık Üniversitesi Judo Takımı toplamda 7 madalya, 2 kupa kazanarak büyük başarı elde etti. Üniversite Öğrencisi İpek Sertel, (+) 78 kg ile Judo Türkiye 2'ncisi olarak gümüş ve Açık Sıklet ile Judo Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalya, İpek Sertel ile Meryem Kocalar, Kadın Judo Kata Takım Müsabakalarında takım olarak Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalya ve kupa, Mehmet Ali Ravi, 60 kg ile Judo Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya, Ramazan Akyıldız ve Mehmet Türkkan ise Erkek Judo Kata Takım Müsabakalarında Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalya ve kupa almaya hak kazandı. - KİLİS