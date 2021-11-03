Ünlü yorumcu Serdar Kelleci'den açtı ağzını yumdu gözünü! Galatasaray'ın başvurusunu reddeden TFF'ye çok ağır yüklendi

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu TFF tarafından reddedilmişti. Sarı kırmızılılar ise Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite oynanacağını açıkladı. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, sarı-kırmızılıların başvurusunun reddedilmesini sert eleştirdi.

"YOK KARDEŞİM OLMAZ, BİZ RUS TAKIMLARINI ÇOK SEVİYORUZ"

Kelleci yaptığı değerlendirmede, "TFF'nin bazı görevleri var. Nedir bu görevler? Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunmak. Türk futbolunun Avrupa kupalarında başarı elde etmesini sağlamak gibi görevleri var. Ama TFF, '9 Kasım'da tribünleri açacağım ama 4 Kasım'da çok sevdiğimiz Rus takımı Lokomotiv Moskova'nın maçı var, Türkiye deplasmanına gidiyor. Lokomotiv Moskova buradan güzel bir sonuçla çıksın' diyor. Galatasaray benim bildiğim cuma günü başvurdu TFF'ye, bugünün olayı da değil. TFF'de, 'Yok kardeşim olmaz, biz Rus takımlarını çok seviyoruz' dedi. Ben böyle okurum bunu" ifadelerini kullandı.