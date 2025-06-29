İsviçre'nin Lozan kendinde düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Ürdün, rakibi İsrail'i boykot ederek maça çıkmadı.
Ürdün Basketbol Federasyonu, FIBA'ya resmi olarak, takımlarının İsrail'in 19 yaş altı takımıyla oynanacak C Grubu ikinci maçını boykot etme kararı aldığını bildirdi.
Ürdün 20-0 hükmen mağlup sayılarak grup sonunculuğuna gerilerken, İsrail C Grubu liderliğine yükseldi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 56 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Son Dakika › Spor › Ürdün İsrail'e Boykot Uyguladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?